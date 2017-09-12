Вооруженные силы Украины нарушили перемирие 11 раз за сутки в ЛНР

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Луганск, 12 сентября. Вооруженные силы Украины 11 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Были обстреляны позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов: Фрунзе, Желобок, Лозовое, Калиново, сообщили в оборонном ведомстве Республики. Огонь велся с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, что ранее участники Контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе «школьное перемирие». Однако обстрелы продолжаются.