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Вооруженные силы Украины нарушили перемирие 11 раз за сутки в ЛНР
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    Вооруженные силы Украины нарушили перемирие 11 раз за сутки в ЛНР

    7:16  12 Сентября 2017
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    Вооруженные силы Украины нарушили перемирие 11 раз за сутки

    Луганск, 12 сентября. Вооруженные силы Украины 11 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Были обстреляны позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов: Фрунзе, Желобок, Лозовое, Калиново, сообщили в оборонном ведомстве Республики. Огонь велся с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, БМП и стрелкового оружия.

    По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

    Напомним, что ранее участники Контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе «школьное перемирие». Однако обстрелы продолжаются.

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    Автор: Рина Брусникина
    #всу #донбасс #лнр
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