В США требуют сделать бессрочным закон об электронной слежке

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Вашингтон, 12 сентября. Генеральный прокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс и глава национальной разведки Дэниел Коутс попросили конгресс сделать постоянным закон, который позволяет вести электронную слежку за гражданами страны. Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.

В тексте также говорится, что действие соответствующих поправок к закону заканчивается в текущем году.

Кроме того, в сообщении отмечается, что данные, собранные благодаря электронной слежке, дают огромные сведения внешней разведке, что является «жизненно важным для защиты страны от международного терроризма и прочих угроз», сообщает Газета.Ru.

Напомним, ранее стало известно, что компания Uber отказалась от сбора информации о своих пользователях.