Стало известно, почему Тимошенко внесли в базу данных «Миротворца»

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Киев, 12 сентября. Стали известны причины внесения Юлии Тимошенко в базу данных сайта «Миротворец».

Как оказалось, бывшего премьер-министра незалежной внесли в «черный список» врагов Украины из-за ряда действий, которые показались создателям портала крайне нежелательными и подрывающими государственный строй.

В частности, Тимошенко обвиняют в нарушении государственной границы непосредственно ею, а также помощи в пересечение той же самой границы лицу без гражданства, то есть бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Саакашвили.

Кроме прочего, «Миротворец» заподозрил лидера «Батькивщины» в нападении на режимный объект и «манипуляции» информацией. Впрочем, скорее всего, это далеко не все, что можно повесить на Тимошенко.