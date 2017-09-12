Генсек ООН приветствовал новые санкции против КНДР

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Нью-Йорк, 12 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил удовлетворение в связи с принятием новой резолюции Совбеза ООН по Северной Корее и призвал Пхеньян подчиниться требованиям международного сообщества. Гутерреш подчеркнул, что власти КНДР должны выполнить свои международные обязательства.

«Эти жесткие меры Совета Безопасности посылают ясный сигнал, что КНДР должна полностью выполнять свои международные обязательства. Генеральный секретарь призывает КНДР соблюдать решения Совета и оставить возможность для возобновления диалога», — указано в официальном заявлении, распространенном пресс-службой ООН.

Ранее «Газета.ru» сообщала о введении новых санкций против Северной Кореи, которые были приняты единогласно в ходе голосования в СБ ООН. Принятая резолюция 2375 серьезно ограничивает возможности Пхеньяна по импорту и экспорту.