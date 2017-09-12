Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Политика
Генсек ООН приветствовал новые санкции против КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генсек ООН приветствовал новые санкции против КНДР

    7:11  12 Сентября 2017
    378

    Генсек ООН приветствовал новые санкции против КНДР

    Нью-Йорк, 12 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил удовлетворение в связи с принятием новой резолюции Совбеза ООН по Северной Корее и призвал Пхеньян подчиниться требованиям международного сообщества. Гутерреш подчеркнул, что власти КНДР должны выполнить свои международные обязательства.

    «Эти жесткие меры Совета Безопасности посылают ясный сигнал, что КНДР должна полностью выполнять свои международные обязательства. Генеральный секретарь призывает КНДР соблюдать решения Совета и оставить возможность для возобновления диалога», — указано в официальном заявлении, распространенном пресс-службой ООН.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о введении новых санкций против Северной Кореи, которые были приняты единогласно в ходе голосования в СБ ООН. Принятая резолюция 2375 серьезно ограничивает возможности Пхеньяна по импорту и экспорту.

    Генсек ООН приветствовал новые санкции против КНДР

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #гутерреш
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1606

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16190

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2273
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225