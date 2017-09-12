Ученые в США рассказали о снижении «Ирмы» до тропической депрессии

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Вашингтон, 12 сентября. Шторм «Ирма» ослаб до уровня тропической депрессии, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.

По данным ведомства, сильные ливни продолжаются на юго-востоке США. Сейчас ураган двигается на северо-запад со скоростью 24 километра в час.

Напомним, «Ирма» обрушилась на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.