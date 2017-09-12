Роспотребнадзор решил заменить штрафы отсрочкой

В Избранное

Москва, 12 сентября. Бизнесмены, не успевшие вовремя устранить обнаруженные Роспотребнадзором нарушения, смогут вместо штрафа получить дополнительное время на исправления.

Как сообщают «Известия», такое нововведение предлагает ввести само надзорное ведомство, при этом сразу же оговариваясь, что отсрочка может быть дана в исключительных случаях.

«Возникают ситуации, когда предприниматели обращаются в Роспотребнадзор с мотивированными ходатайствами о продлении сроков исполнения ранее выданного предписания. При этом имеют место случаи, по которым причины продления сроков можно охарактеризовать как уважительные», — говорится в «Обзоре правоприменительной практики КНД» ведомства за первое полугодие 2017 года.

К слову, «уважительными» могут быть такие причины, как «отсутствие необходимого финансирования для учреждений здравоохранения и образования». Кроме прочего, в ведомстве также готовы увеличить срок, который дается для исправления выявленных нарушений.

