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Россия
Российские туроператоры начнут учитывать потребности инвалидов
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    Российские туроператоры начнут учитывать потребности инвалидов

    6:46  12 Сентября 2017
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    Российские туроператоры начнут учитывать потребности инвалидов

    Москва, 12 сентября. В Министерстве труда и соцзащиты подготовили поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ».

    Как пишет газета «Известия», согласно поправкам, комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями в отелях и на туристических объектах будет гарантировано нормой закона.

    Отмечается, что законопроект внесут на рассмотрение правительства России в сентябре. Закон предполагает введение новых правил, согласно которым туроператоры будут обязаны по просьбе инвалидов включать в договоры пункт о предоставлении клиенту гостиниц, экскурсионных туров и других услуг, которые доступны для людей с ограниченными возможностями.

    Российские туроператоры начнут учитывать потребности инвалидов

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    Автор: Алия Садыкова
    #инвалид #туроператор
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