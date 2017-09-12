Российские туроператоры начнут учитывать потребности инвалидов

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Москва, 12 сентября. В Министерстве труда и соцзащиты подготовили поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ».

Как пишет газета «Известия», согласно поправкам, комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями в отелях и на туристических объектах будет гарантировано нормой закона.

Отмечается, что законопроект внесут на рассмотрение правительства России в сентябре. Закон предполагает введение новых правил, согласно которым туроператоры будут обязаны по просьбе инвалидов включать в договоры пункт о предоставлении клиенту гостиниц, экскурсионных туров и других услуг, которые доступны для людей с ограниченными возможностями.