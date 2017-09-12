Ущерб США от ураганов «Ирма» и «Харви» может достичь $290 млрд

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Вашингтон, 12 сентября. Нанесенный ураганами «Харви» и «Ирма» экономике США ущерб может достичь 290 млрд долларов. Об этом со ссылкой на президента компании AccuWeather Джоэла Майерса сообщает телеканал ABC.

По оценке AccuWeather, ураган «Ирма» нанес экономике США ущерб в 100 млрд долларов или в 0,5 от ВВП страны. Ураган «Харви» нанес Соединенным Штатам рекордный урон.

«Ураган «Харви», по нашим оценкам, стал стихийным бедствием, нанесшим самый большой ущерб в истории США — около 190 млрд долларов, что эквивалентно 1 процентному пункту ВВП», — сообщил Майерс.

В сумму ущерба эксперт включил связанные с ростом безработицы потери бизнеса, потерю урожая, повреждения инфраструктуры, урон частной собственности и повышение трат на горючее. По мнению Джоэла Майерса, экономика США будет ощущать последствия нанесенного ураганами ущерба до конца текущего года.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что нанесенный стихией нефтеперерабатывающим компаниям в Техасе ущерб привел к росту цен на бензин.