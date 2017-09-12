Осенью в России могут принять закон о повышении МРОТ

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Москва, 12 сентября. Осенью Государственная дума может принять закон о повышении МРОТ. Такое мнение высказал депутат Андрей Исаев.

В понедельник российский лидер Владимир Путин предложил со следующего года увеличить минимальный размер оплаты труда до 85% от прожиточного минимума.

Парламентарий отмечает, что нижняя палата готова приступить к разработке документа, а задача Госдумы сейчас — «сесть вместе с правительством и оформить законодательно решение президента в виде законопроекта».