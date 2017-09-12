Минсельхоз РФ проведет переговоры о возможном снятии эмбарго с турецких томатов

В Избранное

Москва, 12 сентября. Переговоры о возможном снятии эмбарго с турецких томатов проведут на неделе специалисты сельскохозяйственных министерств России и Турции.

«Представители ведомства на этой неделе полетят в Турцию для обсуждения ряда вопросов. Детали пока раскрыть не можем»,- пояснили в департаменте международного сотрудничества Минсельхоза РФ «Известиям».

Как уточнили в ведомстве, речь о возобновлении поставок на российский рынок турецких томатов может идти только в том случае, если импорт будет осуществляться в период с мая по октябрь, дабы не создавались помехи для российских производителей.

Добавим, что в преддверии снятия эмбарго, Россельхознадзор в течение года проводил проверки самых крупных турецких овощных предприятий. Впрочем, результаты этих проверок пока не оглашаются.

