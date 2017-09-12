Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Весь мир
Минсельхоз РФ проведет переговоры о возможном снятии эмбарго с турецких томатов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минсельхоз РФ проведет переговоры о возможном снятии эмбарго с турецких томатов

    6:34  12 Сентября 2017
    59

    Минсельхоз РФ проведет переговоры о возможном снятии эмбарго с турецких томатов

    Москва, 12 сентября. Переговоры о возможном снятии эмбарго с турецких томатов проведут на неделе специалисты сельскохозяйственных министерств России и Турции.

    «Представители ведомства на этой неделе полетят в Турцию для обсуждения ряда вопросов. Детали пока раскрыть не можем»,- пояснили в департаменте международного сотрудничества Минсельхоза РФ «Известиям».

    Как уточнили в ведомстве, речь о возобновлении поставок на российский рынок турецких томатов может идти только в том случае, если импорт будет осуществляться в период с мая по октябрь, дабы не создавались помехи для российских производителей.

    Добавим, что в преддверии снятия эмбарго, Россельхознадзор в течение года проводил проверки самых крупных турецких овощных предприятий. Впрочем, результаты этих проверок пока не оглашаются.
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Константин Терехов
    #турция #томаты #импорт
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1599

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1924

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16180

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4646
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2267
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        413
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2224