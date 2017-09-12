Пушков прокомментировал слова Лаврова о дипломатическом паритете с США

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Москва, 12 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскрыл суть слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил о «полном паритете» в отношении США по вопросам дипработников.

По мнению Пушкова, если Сергей Лавров имеет в виду паритет в строгом смысле слова, тогда речь идет о сокращении числа дипломатов США в России до 300 человек, сообщает RT.

Парламентарий отметил, что такая мера будет в текущей ситуации наиболее логичной и адекватной. Кроме этого, сенатор напомнил, что на территории России работают 450 американских дипломатов. С другой стороны, Москву перед США представляют 300 сотрудников и еще 150 работают при ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление в ходе официального визита в Иорданию.