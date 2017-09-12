Евросоюз раскрыл причину отказа признать прошедшие в Крыму выборы

В Избранное

Брюссель, 12 сентября. Евросоюз отказался признать законность прошедших в Крыму выборов, так как не считает полуостров частью России. Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС сообщении.

«Европейский союз не признал незаконное присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — сообщает служба.

В сообщении подчеркивается, что Евросоюз не признает избранных 10 сентября в Крыму губернатора Севастополя и депутатов регионального заксобрания «в качестве представителей этих территорий».

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Крыму прошли выборы губернатора Севастополя и довыборы в республиканский парламент.