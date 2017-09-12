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Сирия: более 80 семей покинули лагерь беженцев под Дамаском и вернулись к мирной жизни
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    Сирия: более 80 семей покинули лагерь беженцев под Дамаском и вернулись к мирной жизни

    6:18  12 Сентября 2017
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    Сирия: более 80 семей покинули лагерь беженцев под Дамаском и вернулись к мирной жизни

    Дамаск (Сирия), 12 сентября. Несколько десятков семей, прожившие несколько лет в центре для беженцев под Дамаском, покидают лагерь и возвращаются к мирной жизни.

    Как сообщил РИА Новости директор центра Ибрагим Мухаммед Хасун, люди, а это без малого 80 сирийских семей, возвращаются в родные места, которые были  освобождены от боевиков.

    Вторым домом для бежавших от войны сирийцев стала школа для одаренных детей, которые переоборудовали в лагерь беженцев. В нем единовременно могли находиться до 230 семей, всего около 1500 человек. 

    Большинство беженцев — из Восточной Гуты, где ранее была создана зона деэскалации и развернуты посты российской военной полиции. Впрочем, спасение в центре нашли и те, кто бежал сюда из Идлиба, Алеппо, Дейр-эз-Зора и Даръа.

    На территории центра для беженцев работают школа, продуктовые магазины и швейная мастерская, в которой трудятся те взрослые, которые не смогли найти работу за пределами центра.

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    Автор: Константин Терехов
    #сирия #алеппо #дамаск #дейр-эз-зор #идлиб #даръа
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