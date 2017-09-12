Сирия: более 80 семей покинули лагерь беженцев под Дамаском и вернулись к мирной жизни

В Избранное

Дамаск (Сирия), 12 сентября. Несколько десятков семей, прожившие несколько лет в центре для беженцев под Дамаском, покидают лагерь и возвращаются к мирной жизни.

Как сообщил РИА Новости директор центра Ибрагим Мухаммед Хасун, люди, а это без малого 80 сирийских семей, возвращаются в родные места, которые были освобождены от боевиков.

Вторым домом для бежавших от войны сирийцев стала школа для одаренных детей, которые переоборудовали в лагерь беженцев. В нем единовременно могли находиться до 230 семей, всего около 1500 человек.

Большинство беженцев — из Восточной Гуты, где ранее была создана зона деэскалации и развернуты посты российской военной полиции. Впрочем, спасение в центре нашли и те, кто бежал сюда из Идлиба, Алеппо, Дейр-эз-Зора и Даръа.

На территории центра для беженцев работают школа, продуктовые магазины и швейная мастерская, в которой трудятся те взрослые, которые не смогли найти работу за пределами центра.