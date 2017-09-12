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Сирия, 12 сентября. Более десяти солдат армии правительства Сирии погибли в Алеппо, САА взяла под контроль несколько позиций у аэропорта Дейр эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносит ракетные и артиллерийские удары по позициям боевиков в Алеппо, взяла под контроль несколько позиций в районе аэропорта Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: боевики ведут ожесточенные бои с представителями SDF**** в районе 113-й военной базы у северных окраин Дейр эз-Зора на левом берегу Евфрата.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: Более сотни боевиков бежали из «Хайят Тахрир аш-Шам» и присоединились к ССА** в районе горы Шошабшо в провинции Хама.

Провинция Дамаск

Ожидается, что после крупных подкреплений в Джобаре и Айн Тарме армия правительства Сирии возобновит масштабные наступления, сообщается в Twitter (@QalaatAlMudiq).

После того, как некоторые боевики отказались освобождать территории в пустыне, ВКС РФ и ВВС САР начали проводить воздушные налеты, сообщается в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Алеппо

Армия правительства Сирии наносит ракетные и артиллерийские удары по позициям боевиков на севере, северо-западе и юго-западе Алеппо, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

«Мальхама Тактикал» атаковали правительственные войска в Кафр Убейда, убив около 13 солдат, сообщается в Twitter (@MalhamaT).

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль исламистов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии намерена предотвратить взятие главного блокпоста на границе с Ираком силами SDF и США, сообщает пользователь Twitter @ LizSly.

Сирийский офицер разведки проник в «Исламское государства» и дослужился до звания эмира деревни Мо Хассан в Дейр эз-Зоре и снабжал Дамаск важными данными о террористах «Исламского государства»* в регионе. Теперь, когда армия правительства Сирии начала наступление, он покинул ряды террористов, передает Almasdarnews.

Армия правительства Сирии взяла под контроль несколько позиций в районе аэропорта Дейр эз-Зора, сообщает портал Almasdarnews.

Командир Военного совета Дейр эз-Зора SDF заявил, что если правительственные войска выпустят по ним хоть одну пулю, они будут отвечать, сообщает пользователь Twitter @ henrylec1.

SDF объявили о создании гражданского совета Дейр эз-Зора для управления всеми территориями, отбитыми у террористов «Исламского государства» в ходе операции «Джазирский штурм», сообщает пользователь Twitter @ sayed_ridha.

Местный совет Дейр эз-Зора (ССА) заявил, что не даст правительственной армии и союзникам захватить Дейр эз-Зор, сообщает портал Qasioun.

Вновь вспыхнули ожесточенные бои между SDF и террористами «Исламского государства» в районе 113-й военной базы у северных окраин Дейр эз-Зора на левом берегу Евфрата. В итоге база перешла под полный контроль курдов, сообщает Almasdarnews.

SDF захватили окрестности деревни Аль-Салихия в Дейр эз-Зоре, сообщает пользователь Twitter @ VivaRevolt.

Появились сообщения об ударе ВВС коалиции по силам армии правительства Сирии в Дейр эз-Зоре, однако коалиция отрицает факт удара, сообщается в Twitter (@AylinaKilic). Никаких подтверждений не предоставлено.

Полковник армии правительства Сирии получил ранения от взрыва мины в районе Дейр эз-Зора, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Генерал-майор Иссам Захреддин пояснил свое вчерашнее заявление о том, что готов убить любого беженца, который вернулся в Сирию. Он сказал, что имел в виду только тех, кто начал воевать против армии, передает Almasdarnews.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Два саудита из «Хайят Тахрир аш-Шам» объявили о своем выходе из фракции, сообщает пользователь Twitter @ sayed_ridha.

Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»*

Провинция Ракка

Под контролем SDF весь район Дарайя в Ракке, сообщает пользователь Twitter @sayed_ridha.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ* уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Более сотни боевиков бежали из «Хайят Тахрир аш-Шам» и присоединились к ССА в районе горы Шошабшо, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Армия правительства Сирии вновь отбила у террористов «Исламского государства» деревню Масуд к востоку от Саламии, сообщает портал Almasdarnews.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)