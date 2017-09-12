Хейли заявила, что США не хочет развязывать войну с КНДР

В Избранное

Нью-Йорк, 12 сентября. Северная Корея еще может надеяться на восстановление отношений с другими странами. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Хейли отметила, что Вашингтон не ищет войны с Пхеньяном, и США «не доставляет удовольствие» усиление введенных в отношении КНДР санкций. Постпред Соединенных Штатов при ООН подчеркнула, что Пхеньян еще может восстановить отношения с другими странами.

«Режим КНДР еще не прошел точку невозврата, — заявила Хейли. — Если они согласятся остановить свою ядерную программу, у них есть шанс. Если они докажут, что могут жить в мире, мир также будет жить мирно».

В то же врем Хейли подчеркнула, что США будет отказывать давление на КНДР, если Пхеньян «продолжит свои опасные действия».

Напомним, Совбез ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций в отношении Северной Кореи. Согласно документу, ограничения касаются поставок в КНДР нефти и нефтепродуктов, сообщает Газета.ru.