Китайские ученые объявили о создании двигателя, нарушающего законы физики

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Пекин, 12 сентября. Двигатель, который нарушает законы физики, сконструировали ученые поднебесной.

Как сообщает Газета.ru, по крайней мере, именно так утверждают китайские светила ума, и дабы доказать правоту своих слов, сняли, смонтировали и выложили в сеть некое пропагандистское видео.

Понятное дело, что никаких технических деталей в ролике не раскрывается – тайна, как-никак, однако «изобретатели» говорят, что в самом скором времени двигатель будет испытан в космическом пространстве.

При этом ученые намекают, что инновационный мотор не потребляет топливо, а работает он на энергии колебаний. Притом эта энергия настолько мощная, что люди на этом двигателе смогут добираться до края вселенной в течение нескольких месяцев.