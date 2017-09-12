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Китайские ученые объявили о создании двигателя, нарушающего законы физики
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    Китайские ученые объявили о создании двигателя, нарушающего законы физики

    6:23  12 Сентября 2017
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    Китайские ученые заявили о создании двигателя, нарушающего законы физики

    Пекин, 12 сентября. Двигатель, который нарушает законы физики, сконструировали ученые поднебесной.

    Как сообщает Газета.ru, по крайней мере, именно так утверждают китайские светила ума, и дабы доказать правоту своих слов, сняли, смонтировали и выложили в сеть некое пропагандистское видео.

    Понятное дело, что никаких технических деталей в ролике не раскрывается – тайна, как-никак, однако «изобретатели» говорят, что в самом скором времени двигатель будет испытан в космическом пространстве.

    При этом ученые намекают, что инновационный мотор не потребляет топливо, а работает он на энергии колебаний. Притом эта энергия настолько мощная, что люди на этом двигателе смогут добираться до края вселенной в течение нескольких месяцев.

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    Автор: Константин Терехов
    #ученые #космос #кнр
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