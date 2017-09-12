Мэра бельгийского города нашли с перерезанным горлом на кладбище

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Брюссель, 12 сентября. Мэра бельгийского города Мускрон 71-летнего Альфреда Гаденна нашли убитым на расположенном недалеко от его дома кладбище. Об этом сообщает Le Soir.

По данным издания, тело бургомистра обнаружила супруга. По предварительным данным, Гаденну перерезали горло.

«Предположительно, ему перерезали горло, хотя еще должна состояться патологоанатомическая констатация. На кладбище находился человек, который сдался полиции», — сообщил прокурор Мускрона Кристиан Анри.

По словам прокурора, преступник признался в убийстве бургомистра. О мотивах убийства не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве своего юриста российского певца Александра Ермака. Ермак признался, что убил юриста в результате вспыхнувшей во время совместного застолья ссоры, сообщает Газета.ru.