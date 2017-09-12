Бизнес в России готов инвестировать в производство

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Москва, 12 сентября. Российский бизнес готов инвестировать в производство, при этом не только используя свои средства, но и прибегая к кредитным ресурсам.

Как сообщают «Известия», об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса Центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России». Так треть опрошенных руководителей предприятий хотят развиваться, привлекая средства в инвестиции.

«Тенденция значительно улучшилась. Еще в прошлом году многие предприниматели хотели сворачивать бизнес, чтобы переждать 2–3 года. А сейчас интерес к инвестициям заметно вырос», — рассказал изданию автор исследования Алексей Порошин.

Во многом на рост спроса влияют банковские ставки: если пару лет назад компании кредитовались под 17–18%, то сейчас можно взять ссуду под 13–14%, а по качественным проектам - и под 10–11%.