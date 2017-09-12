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Центробанк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов
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    Центробанк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

    5:33  12 Сентября 2017
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    Центробанк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

    Москва, 12 сентября. Центральный банк РФ проверит Рунет на наличие нового вида запрещенной информации, использованной для мошенничества на финансовом рынке.

    Как сообщают «Известия», для этого специалисты регулятора будут заниматься экспертизой интернет-ресурсов, которые специально разработаны для осуществления мошенничеств, и последующей их блокировкой.

    Такое право Центральный банк получил после утверждения Дмитрием Медведевым стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, принятой в России в прошлом месяце. 

    Кроме прочего регулятор будет наделен правом принимать решения о включении интернет-ресурсов в единый реестр запрещенных сайтов, получивший в СМИ название «черный список»».
     

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #центробанк #мошенничество
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