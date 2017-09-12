Центробанк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

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Москва, 12 сентября. Центральный банк РФ проверит Рунет на наличие нового вида запрещенной информации, использованной для мошенничества на финансовом рынке.

Как сообщают «Известия», для этого специалисты регулятора будут заниматься экспертизой интернет-ресурсов, которые специально разработаны для осуществления мошенничеств, и последующей их блокировкой.

Такое право Центральный банк получил после утверждения Дмитрием Медведевым стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, принятой в России в прошлом месяце.

Кроме прочего регулятор будет наделен правом принимать решения о включении интернет-ресурсов в единый реестр запрещенных сайтов, получивший в СМИ название «черный список»».

