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Россия
Сайты диппредставительств России переведут на домашние серверы
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    Сайты диппредставительств России переведут на домашние серверы

    5:29  12 Сентября 2017
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    Сайты диппредставительств России переведут на домашние серверы

    Москва, 12 сентября. Сайты расположенных за границей российских учреждений приведут к единому стилю и переместят на расположенные в России серверы. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову сообщают «Известия».

    Специалисты ведут работу над унификацией сайтов посольств, генконсульств и других представительств России за рубежом.

    «Такая задача была поставлена, и мы ее постепенно реализуем. Введен в эксплуатацию уже 171 сайт российских загранучреждений, — цитирует слова Захаровой издание. — Они работают на платформе российского мидовского сервера. Еще над 69 трудятся наши специалисты».

    Представитель МИД отметила, что некоторые сайты посольств и генеральных консульств пока продолжают работать на серверах местных провайдеров.

    По словам Марии Захаровой, разработаны три дизайн-макета, которые различаются функциональными возможностями. В качестве примеров  новых сайтов она привела ресурсы посольств России в Австралии, Польше и Мексике и страничку представительства министерства в Новосибирске.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #захарова #мид рф #сайт
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