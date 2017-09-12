Сайты диппредставительств России переведут на домашние серверы

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Москва, 12 сентября. Сайты расположенных за границей российских учреждений приведут к единому стилю и переместят на расположенные в России серверы. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову сообщают «Известия».

Специалисты ведут работу над унификацией сайтов посольств, генконсульств и других представительств России за рубежом.

«Такая задача была поставлена, и мы ее постепенно реализуем. Введен в эксплуатацию уже 171 сайт российских загранучреждений, — цитирует слова Захаровой издание. — Они работают на платформе российского мидовского сервера. Еще над 69 трудятся наши специалисты».

Представитель МИД отметила, что некоторые сайты посольств и генеральных консульств пока продолжают работать на серверах местных провайдеров.

По словам Марии Захаровой, разработаны три дизайн-макета, которые различаются функциональными возможностями. В качестве примеров новых сайтов она привела ресурсы посольств России в Австралии, Польше и Мексике и страничку представительства министерства в Новосибирске.