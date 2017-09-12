Парламент Британии принял законопроект об отмене законов ЕС

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Лондон, 12 сентября. Палата общин британского парламента во втором чтении приняла законопроект об отмене законов Евросоюза на территории Соединенного Королевства.

Как сообщает Газета.ru, за так называемый «Билль об обмене» проголосовали 326 парламентариев, «против» принятия высказались 290 представителей оппозиционной партии лейбористов.

Консерваторы под руководством главы кабмина Терезы Мэй уверены в успехе законопроекта, который предполагает перенести в британское законодательство около 12 тысяч законодательных норм, действующих в Европейском союзе.