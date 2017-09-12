Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

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Москва, 12 сентября. Американским дипломатам могут ужесточить условия работы на территории России.

По информации «Коммерсанта», может быть ограничено число пунктов въезда в Россию.

«Сейчас у России таких пунктов для американцев больше, чем у них для нас», — рассказал изданию источник в министерстве иностранных дел России.

Кроме того, возможно сокращение списка дипломатов из Соединенных Штатов Америки, которые могут свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств в России.