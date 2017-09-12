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Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России
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    Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

    5:07  12 Сентября 2017  /обновлено: 7:27  12 Сентября 2017
    2269

    Посольство России считает издевательским комментарий Госдепа США об обысках

    Москва, 12 сентября. Американским дипломатам могут ужесточить условия работы на территории России.

    По информации «Коммерсанта», может быть ограничено число пунктов въезда в Россию. 

    «Сейчас у России таких пунктов для американцев больше, чем у них для нас», — рассказал изданию источник в министерстве иностранных дел России.

    Кроме того, возможно сокращение списка дипломатов из Соединенных Штатов Америки, которые могут свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг диппредставительств в России.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша #обыски #посольство #госдеп
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