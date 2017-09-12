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Двое рецидивистов устроили дебош в баре в Кемеровской области
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    Двое рецидивистов устроили дебош в баре в Кемеровской области

    5:03  12 Сентября 2017
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    Двое рецидивистов устроили дебош в баре в Кемеровской области

    Кемеровская область, 12 сентября. В минувшие выходные в одном из баров города Катлан, что в Кемеровской области, произошла массовая драка.

    Чтобы усмирить хулиганов, сотрудники питейного заведения вызвали специалистов Росгвардии, пресс-служба которой и рассказала об инциденте. Как оказалось дебош учинили два ранее судимых гражданина 26 и 27 лет.

    «Отдыхая» в баре и находясь крепко подшофе, они устроили разборки с другой компанией «отдыхающих», что переросло в массовую драку. В итоге, рецидивисты стали бить о головы оппонентов стеклянные бутылки.

    В результате инцидента несколько человек пострадали, а зачинщики конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Сейчас выясняются все детали происшествия.

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    Автор: Константин Терехов
    #росгвардия #кемерово #дебош
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