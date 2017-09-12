Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

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Нью-Йорк, 12 сентября. Российская Федерация не приемлет претензии Северной Кореи на статус ядерной державы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

В связи с этим официальная Москва поддерживает резолюцию Совета Безопасности международной организации об ужесточении санкций против Пхеньяна, — сообщает Газета.ru.

При этом Небензя заявил, что Россия считает, что «дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения», однако «оставлять ядерное испытание без жесткой реакции» нельзя.

Напомним, что СБ ООН накануне ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, которые значительно ограничивают экспортные и импортные возможности страны.