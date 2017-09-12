Минфин начнет размещение ОФЗ для населения на 15 млрд рублей 13 сентября

В Избранное

Москва, 12 сентября. Минфин России приступит 13 сентября к размещению третьего транша облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) объемом 15 млрд рублей. Об этом говорится в распространенном министерством сообщении.

Номинальная стоимость одной облигации будет равняться тысяче рублей. Дата погашения ОФЗ-н – 16 сентября 2020 года. По первому купону ставка составит 7%, по второму — 7,5%. Ставки по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам составят соответственно 8%, 8,5%, 9,25% и 10,1%.

Напомним, первый транш ОФЗ для населения Минфин разместил в конце апреля текущего года, второй — в начале июня. Облигации продают Сбербанк и ВТБ-24.