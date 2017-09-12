Вице-президент США пообещал покончить с терроризмом во всем мире

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Вашингтон, 12 сентября. Майкл Пенс сообщил, что США добились больших успехов в борьбе с террористами, и пообещал стереть угрозу терроризма с лица земли. С таким заявлением вице-президент Соединенных Штатов выступил на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в городе Шенксвилл, штат Пенсильвания.

Пенс заявил, что в США сделали все возможное, чтобы терроризм не достиг границ страны и пообещал стереть террористическую угрозу с лица земли.

«Сейчас идет битва сил добра и зла. Мы сотрем угрозу терроризма с лица земли», — отметил вице-президент США.

Пенс заявил, что США обратили в бегство террористов в Ираке и Сирии, и выразил уверенность в том, что политика Вашингтона приведет к устойчивому урегулированию в Афганистане.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп приняли участие в посвященной памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года церемонии в Пентагоне.