Путин и Меркель обсудили возможность размещения миротворцев ООН в Донбассе

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Москва, 12 сентября. Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с Ангелой Меркель предложенный Россией проект резолюции Совбеза ООН о миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии президент России уделил особое внимание предложению учредить для охраны специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ миротворческую миссию ООН.

Меркель поддержала инициативу, но предложила внести в нее изменения.

«Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат», — прокомментировал разговор Путина и Меркель представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин согласился с предложением Меркель об обеспечении охраны миссии ОБСЕ силами ООН после разведения сторон не только на линии соприкосновения, но и в других местах инспекционных поездок.