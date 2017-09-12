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В России утвердили ГОСТ для языка жестов
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    В России утвердили ГОСТ для языка жестов

    3:17  12 Сентября 2017
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    В России утвердили ГОСТ для языка жестов

    Москва, 12 сентября. В России с 1 января 2018 года начнет работать стандарт по переводу языка жестов. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщают «Известия».

    ГОСТ устанавливает требования к работе сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (способствуют общению слепоглухих людей со слышащими). Согласно стандарту, присутствие специалистов-переводчиков рекомендуется в госструктурах, на культурных, спортивных и других массовых мероприятиях.  

    Необходимость стандартизации русского жестового языка (РЖЯ) в ведомстве объяснили его развитием, и возникающими в связи с этим трудностями адекватного перевода. В Росстандарте отметили, что ГОСТ повысит качество сурдоперевода и конкурентоспособность инвалидов по слуху на рынке труда.

    ГОСТ РЖЯ разработан сотрудниками ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора, ФГУП «Стандартинформ» и Всероссийским обществом глухих. Утверждение стандарта стало частью комплекса мероприятий, проводимых в рамках госпрограммы «Доступная среда».

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #гост #росстандарт
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