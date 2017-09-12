В России утвердили ГОСТ для языка жестов

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Москва, 12 сентября. В России с 1 января 2018 года начнет работать стандарт по переводу языка жестов. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщают «Известия».

ГОСТ устанавливает требования к работе сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (способствуют общению слепоглухих людей со слышащими). Согласно стандарту, присутствие специалистов-переводчиков рекомендуется в госструктурах, на культурных, спортивных и других массовых мероприятиях.

Необходимость стандартизации русского жестового языка (РЖЯ) в ведомстве объяснили его развитием, и возникающими в связи с этим трудностями адекватного перевода. В Росстандарте отметили, что ГОСТ повысит качество сурдоперевода и конкурентоспособность инвалидов по слуху на рынке труда.

ГОСТ РЖЯ разработан сотрудниками ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора, ФГУП «Стандартинформ» и Всероссийским обществом глухих. Утверждение стандарта стало частью комплекса мероприятий, проводимых в рамках госпрограммы «Доступная среда».