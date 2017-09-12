Пушков прокомментировал скандал с Саакашвили на Украине

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Москва, 12 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал события на Украине, связанные с «прорывом» бывшего губернатор Одесской области Михаила Саакашвили.

По словам сенатора, на Украине можно наблюдать внутривидовую войну.

«Даже если Саакашвили в тандеме с Тимошенко осложнит жизнь Порошенко, революции здравого смысла он не поможет. Началась внутривидовая борьба», — написал политик на своей странице в социальной сети.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со своими сторонниками в воскресенье прорвались на Украину, незаконно пройдя границу.