Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Политика
Пушков прокомментировал скандал с Саакашвили на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков прокомментировал скандал с Саакашвили на Украине

    2:54  12 Сентября 2017  /обновлено: 5:53  12 Сентября 2017
    987

    Пушков рассказал, как Россия может уровнять условия работы российских и американских дипломатов

    Москва, 12 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал события на Украине, связанные с «прорывом» бывшего губернатор Одесской области Михаила Саакашвили.

    По словам сенатора, на Украине можно наблюдать внутривидовую войну.

    «Даже если Саакашвили в тандеме с Тимошенко осложнит жизнь Порошенко, революции здравого смысла он не поможет. Началась внутривидовая борьба», — написал политик на своей странице в социальной сети.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со своими сторонниками в воскресенье прорвались на Украину, незаконно пройдя границу.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #россия #сша #лавров #пушков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1606

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16190

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2273
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225