Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку
Политика
Трамп продлил на год режим ЧС в США в связи с угрозой терактов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп продлил на год режим ЧС в США в связи с угрозой терактов

    2:55  12 Сентября 2017
    42

    Трамп продлил на год режим ЧС в США в связи с угрозой терактов

    Вашингтон, 12 сентября. Режим чрезвычайного положения, введенный в США в связи с терактами, был продлен президентом Дональдом Трампом еще на один год. Соответствующее заявление распространил Белый дом.

    «Я продлеваю на год объявленный 14 сентября 2001 года режим чрезвычайной ситуации», – указал в своем заявлении Трамп.

    Режим чрезвычайной ситуации был объявлен вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. На протяжении нескольких лет он последовательно продлевался американской администрацией.

    По словам Трампа, террористическая угроза для США сохраняется, поэтому режим чрезвычайной ситуации должен оставаться в силе и после 14 сентября 2017 года.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сша #трамп #терроризм #чс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1609

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1930

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16210

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4648
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2273
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225