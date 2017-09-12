Трамп продлил на год режим ЧС в США в связи с угрозой терактов

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Вашингтон, 12 сентября. Режим чрезвычайного положения, введенный в США в связи с терактами, был продлен президентом Дональдом Трампом еще на один год. Соответствующее заявление распространил Белый дом.

«Я продлеваю на год объявленный 14 сентября 2001 года режим чрезвычайной ситуации», – указал в своем заявлении Трамп.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. На протяжении нескольких лет он последовательно продлевался американской администрацией.

По словам Трампа, террористическая угроза для США сохраняется, поэтому режим чрезвычайной ситуации должен оставаться в силе и после 14 сентября 2017 года.