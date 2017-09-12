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Лима, 12 сентября. Правительство Перу объявило посла Северной Кореи персоной нон грата, он должен покинуть территорию страны в течение пяти дней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте перуанского внешнеполитического ведомства.

«Правительство Перу объявило посла КНДР персоной нон грата и попросило его покинуть территорию Перу в течение пяти дней максимум», — сообщает МИД страны.

В сообщении говорится, что решение о высылке посла продиктовано грубыми и неоднократными нарушениями резолюций СБ ООН. В министерстве отметили, что проводимые в Северной Корее ядерные испытания несут серьезную угрозу миру и международной безопасности.

Напомним, ранее об объявлении северокорейского посла персоной нон грата объявило министерство иностранных дел Мексики. На то, чтобы покинуть территории страны, дипломату дали 72 часа, сообщает RT.