СБ ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР

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Нью-Йорк, 12 сентября. Новые санкции были введены Совбезом ООН против КНДР. Принятая накануне резолюция 2375 значительно ограничит экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Документ был единогласно принят в ходе голосования в СБ ООН в ночь на вторник по московскому времени. Согласно принятой резолюции, вводятся ограничения на поставку нефтепродуктов в КНДР – теперь объемы поставок не могут превышать показатели за последний год. Кроме того, Пхеньян был лишен возможности покапать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

Кроме того, текст резолюции отмечает готовность Совебза ООН «поддержать шестисторонние переговоры» и призывает возобновить их. Кроме того, организация приветствует усилия отдельных государств «способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог».