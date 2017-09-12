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СБ ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
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    СБ ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР

    2:41  12 Сентября 2017
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    СБ ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР

    Нью-Йорк, 12 сентября. Новые санкции были введены Совбезом ООН против КНДР. Принятая накануне резолюция 2375 значительно ограничит экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

    Документ был единогласно принят в ходе голосования в СБ ООН в ночь на вторник по московскому времени. Согласно принятой резолюции, вводятся ограничения на поставку нефтепродуктов в КНДР – теперь объемы поставок не могут превышать показатели за последний год. Кроме того, Пхеньян был лишен возможности покапать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

    Кроме того, текст резолюции отмечает готовность Совебза ООН «поддержать шестисторонние переговоры» и призывает возобновить их. Кроме того, организация приветствует усилия отдельных государств «способствовать мирному и всеобъемлющему решению через диалог».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #санкции #кндр #совбез оон
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