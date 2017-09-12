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МГБ ЛНР задержало организатора несанкционированного митинга в Луганске
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    МГБ ЛНР задержало организатора несанкционированного митинга в Луганске

    2:18  12 Сентября 2017
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    МГБ ЛНР задержало организатора несанкционированного митинга в Луганске

    Луганск, 12 сентября. Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР задержали в Луганске организатора несанкционированного митинга. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

    Задержанный в соцсетях призывал к проведению в центре Луганска массовой акции протеста. По данным МГБ, он действовал «в сговоре с представителями Украины».

    «В своих показаниях задержанный признал, что к действиям в обход законодательства ЛНР его подтолкнули настойчивые рекомендации «старого друга» — помощника прокурора временно оккупированной Луганщины Дмитрия Морозова», — цитирует агентство слова собеседника из рядов МГБ ЛНР.

    По версии ведомства, акция была частью «спланированной провокации по дестабилизации обстановки в республике» ее проведение должно было совпасть с моментом принятия закона «о деоккупации Донбасса» Верховной радой Украины.

     За проведение несанкционированных акций законодательством республики предусмотрена административная ответственность, сообщили в МГБ ЛНР.

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    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #новороссия #луганск
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