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Украина
Журналистов, сопровождавших Саакашвили, не выпускают с КПП «Шегини»
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    Журналистов, сопровождавших Саакашвили, не выпускают с КПП «Шегини»

    1:57  12 Сентября 2017
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    Журналистов, сопровождавших Саакашвили, не выпускают с КПП «Шегини»

    Киев, 12 сентября. Грузинские журналисты, сопровождавшие бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщают, что они не могут покинуть пограничный пункт «Шегини».

    По словам корреспондента грузинской телекомпании «Рустави 2» Тамары Багашвили, журналистам запретили покидать КПП. Кроме того, у них были изъяты все документы и личные вещи.

    Как пишет RT, Багашвили рассказала, что журналистов обвиняют в незаконном пересечении границы. По украинским законам, подобное нарушение наказывается 15-дневным административным заключением или штрафом. На данный момент журналисты воспользовались конституционным правом на молчание.

    Напомним, что Саакашвили ранее с помощью сторонников прорвал сквозь оцепление из пограничников на польско-украинской границе и въехал на территорию Украины.  

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #саакашвили #журналисты #шегини
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