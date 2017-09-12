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Украина
Тимошенко пожаловалась ГПУ на отмену поезда Саакашвили
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    Тимошенко пожаловалась ГПУ на отмену поезда Саакашвили

    2:01  12 Сентября 2017  /обновлено: 6:42  12 Сентября 2017
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    Взялись за своих: Тимошенко попала в базу данных «Миротворца»

    Киев, 11 сентября. Украинский политик Юлия Тимошенко обратилась в прокуратуру из-за того, что поезд с Михаилом Саакашвили не пускали на территорию страны.

    По словам лидера партии «Батькивщина», данная ситуация является преступлением.

    «Мы обратились к генеральному прокурору Украины о том, что здесь совершается преступление. Если на Украине есть власть, есть генпрокурор, то безобразие прекратится, и поезда пойдут, и всех пропустят», — рассказала Тимошенко журналистам.

    Напомним, в воскресенье бывший губернатор Одесской области вместе со своими соратниками незаконно попал на территорию Украины. Об этом сообщала «Газета.ру».

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    Автор: Олеся Волкова
    #украина #саакашвили #тимошенко #миротворец
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