Тимошенко пожаловалась ГПУ на отмену поезда Саакашвили

В Избранное

Киев, 11 сентября. Украинский политик Юлия Тимошенко обратилась в прокуратуру из-за того, что поезд с Михаилом Саакашвили не пускали на территорию страны.

По словам лидера партии «Батькивщина», данная ситуация является преступлением.

«Мы обратились к генеральному прокурору Украины о том, что здесь совершается преступление. Если на Украине есть власть, есть генпрокурор, то безобразие прекратится, и поезда пойдут, и всех пропустят», — рассказала Тимошенко журналистам.

Напомним, в воскресенье бывший губернатор Одесской области вместе со своими соратниками незаконно попал на территорию Украины. Об этом сообщала «Газета.ру».