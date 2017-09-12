Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Украина
Донбасс: в частях ВСУ могут появиться испанские самоходные минометы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: в частях ВСУ могут появиться испанские самоходные минометы

    1:37  12 Сентября 2017
    357

    Донбасс: в частях ВСУ могут появиться испанские самоходные минометы

    Киев, 12 августа. Украинское госпредприятие «Укроборонсервис» намерено приобрести в Испании самоходный миномётный комплекс Alakran. Помимо этого, Киев планирует развернуть совместное производство подобного оружия вместе с испанской фирмой  Everis Aeroespacial y Defensa S.L.U. (EAD). Об этом пишет украинский военный эксперт Диана Михайлова со ссылкой на внутренние документы дочерней организации ГП «Укроборонсервис».

    Отмечается, что калибр испанской минометной системы составляет 120 мм, что противоречить Минским соглашениям, ограничивающим калибр вооружений у линии соприкосновения 100 мм. Появление Alakran у частей ВСУ, расположенный в Донбассе, станет явным нарушением Минских соглашений. Ряд экспертов полагает, что подобная закупка означает, что Киев не исключает силового решения конфликта в Донбассе.

    Стоимость минометной системы составляет €90 тыс. без НДС. Как пишет RT, еще €135 тыс. Киев собирается потратить на приобретение «частей огнестрельного оружия и боеприпасов». Согласно договору с испанской стороной, украинские части получат Alakran до 31 декабря этого года. Передача вооружения пройдет в киевском аэропорту Борисполя.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #всу #донбасс #украина #миномет #alakran
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1607

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16200

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2269
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225