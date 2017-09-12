Донбасс: в частях ВСУ могут появиться испанские самоходные минометы

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Киев, 12 августа. Украинское госпредприятие «Укроборонсервис» намерено приобрести в Испании самоходный миномётный комплекс Alakran. Помимо этого, Киев планирует развернуть совместное производство подобного оружия вместе с испанской фирмой Everis Aeroespacial y Defensa S.L.U. (EAD). Об этом пишет украинский военный эксперт Диана Михайлова со ссылкой на внутренние документы дочерней организации ГП «Укроборонсервис».

Отмечается, что калибр испанской минометной системы составляет 120 мм, что противоречить Минским соглашениям, ограничивающим калибр вооружений у линии соприкосновения 100 мм. Появление Alakran у частей ВСУ, расположенный в Донбассе, станет явным нарушением Минских соглашений. Ряд экспертов полагает, что подобная закупка означает, что Киев не исключает силового решения конфликта в Донбассе.

Стоимость минометной системы составляет €90 тыс. без НДС. Как пишет RT, еще €135 тыс. Киев собирается потратить на приобретение «частей огнестрельного оружия и боеприпасов». Согласно договору с испанской стороной, украинские части получат Alakran до 31 декабря этого года. Передача вооружения пройдет в киевском аэропорту Борисполя.