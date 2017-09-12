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Глава МИД ФРГ рассказал, почему с Путиным договориться легче, чем с Лавровым
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    Глава МИД ФРГ рассказал, почему с Путиным договориться легче, чем с Лавровым

    1:31  12 Сентября 2017
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    Глава МИД ФРГ рассказал, почему с Путиным договориться легче, чем с Лавровым

    Берлин, 12 сентября. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль признался, что иногда чувствует себя неуверенно рядом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, цитирующим по памяти резолюции СБ ООН. По признанию политика, ему легче с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt, Габриэль отметил, что глава российского МИДа «очень интересная фигура». 

    «Если вы его встретите в четыре часа утра или разбудите, или и то, и другое вместе, по какому-нибудь поводу он вам процитирует резолюцию 2312 от такого-то года, страницу 64, левый столбец, второй абзац... Он его знает наизусть», — рассказал Габриэль, признавшись, что Лавров «слишком тертый калач» для него.

    При этом, как сообщает ТАСС, дипломат пошутил, что ему легче разговаривать с Путиным, поскольку «он не знает резолюции».

    В заключении глава МИД ФРГ все же добавил, что ценит их обоих.

    Глава МИД ФРГ рассказал, почему с Путиным договориться легче, чем с Лавровым

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    Автор: Олеся Волкова
    #путин #лавров
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