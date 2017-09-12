Глава МИД ФРГ рассказал, почему с Путиным договориться легче, чем с Лавровым

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Берлин, 12 сентября. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль признался, что иногда чувствует себя неуверенно рядом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, цитирующим по памяти резолюции СБ ООН. По признанию политика, ему легче с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt, Габриэль отметил, что глава российского МИДа «очень интересная фигура».

«Если вы его встретите в четыре часа утра или разбудите, или и то, и другое вместе, по какому-нибудь поводу он вам процитирует резолюцию 2312 от такого-то года, страницу 64, левый столбец, второй абзац... Он его знает наизусть», — рассказал Габриэль, признавшись, что Лавров «слишком тертый калач» для него.

При этом, как сообщает ТАСС, дипломат пошутил, что ему легче разговаривать с Путиным, поскольку «он не знает резолюции».

В заключении глава МИД ФРГ все же добавил, что ценит их обоих.