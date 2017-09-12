Гадать не будем: посольство США ответило на слова Лаврова о работе дипмиссий

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Вашингтон, 12 сентября. США не будут пытаться предугадать возможные новые шаги России по вопросу работы американских дипмиссий. Такое заявление сделала глава пресс-службы посольства в России Мария Олсон.

«Мы не будем пытаться угадывать возможные будущие шаги российской стороны», — заявила Олсон РИА Новости.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что Москва планирует привести условия, в которых работают сотрудники российских диппредставительств в США и американских в России, к полному паритету.