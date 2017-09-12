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Политика
Гадать не будем: посольство США ответило на слова Лаврова о работе дипмиссий
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    Гадать не будем: посольство США ответило на слова Лаврова о работе дипмиссий

    1:16  12 Сентября 2017
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    Гадать не будем: посольство США ответило на слова Лаврова о работе дипмиссий

    Вашингтон, 12 сентября. США не будут пытаться предугадать возможные новые шаги России по вопросу работы американских дипмиссий. Такое заявление сделала глава пресс-службы посольства в России Мария Олсон.

    «Мы не будем пытаться угадывать возможные будущие шаги российской стороны», — заявила Олсон РИА Новости.

    Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что Москва планирует привести условия, в которых работают сотрудники российских диппредставительств в США и американских в России, к полному паритету.

    Гадать не будем: посольство США ответило на слова Лаврова о работе дипмиссий

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #лавров #посольствосша
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