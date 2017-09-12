Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку
Весь мир
Сорок человек в Турции госпитализированы из-за отравления неизвестным химвеществом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сорок человек в Турции госпитализированы из-за отравления неизвестным химвеществом

    1:11  12 Сентября 2017
    33

    Сорок человек в Турции госпитализированы из-за отравления неизвестным химвеществом

    Анкара, 12 сентября. В провинции Сирт, расположенной на юго-востоке Турции, сорок человек были госпитализированы из-за отравления неизвестным химическим веществом. Об этом сообщают турецкие СМИ.

    Из 40 пострадавших 23 – дети. Все они были госпитализированы.

    По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка хлора и окиси углерода из емкости. Саму емкость могли найти дети на одном из пустырей, затем принести в деревню и открыть.

    «После жалоб жителей деревни Акташ на тошноту и рвоту в результате утечки из емкости химического вещества прибыли врачи и спасатели из Агентства по чрезвычайным ситуациям», — приводит RT текст сообщения.

    Жители деревни уже были эвакуированы властями до выяснения причины утечки газа.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #дети #турция #отравление #газ
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1609

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1930

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16210

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4648
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2273
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225