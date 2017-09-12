Сорок человек в Турции госпитализированы из-за отравления неизвестным химвеществом

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Анкара, 12 сентября. В провинции Сирт, расположенной на юго-востоке Турции, сорок человек были госпитализированы из-за отравления неизвестным химическим веществом. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Из 40 пострадавших 23 – дети. Все они были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка хлора и окиси углерода из емкости. Саму емкость могли найти дети на одном из пустырей, затем принести в деревню и открыть.

«После жалоб жителей деревни Акташ на тошноту и рвоту в результате утечки из емкости химического вещества прибыли врачи и спасатели из Агентства по чрезвычайным ситуациям», — приводит RT текст сообщения.

Жители деревни уже были эвакуированы властями до выяснения причины утечки газа.