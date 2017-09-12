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Ракета-носитель «Протон-М» с испанским спутником успешно стартовала с «Байконура»
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    Ракета-носитель «Протон-М» с испанским спутником успешно стартовала с «Байконура»

    1:00  12 Сентября 2017
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    Ракета-носитель «Протон-М» с испанским спутником успешно стартовала с «Байконура»

    Байконур, 12 сентября. Ракета-носитель «Протон-М» с испанским спутником связи Amazonas-5 успешно стартовала в понедельник с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Пуск был осуществлен в 22.23 мск с площадки №200 космодрома «Байконур». Спустя десять минут орбитальный блок в составе аппарата Amazonas-5 и разгонного блока «Бриз-М» был выведен на суборбитальную траекторию.

    «Отделение космического аппарата Amazonas-5 намечено в 07.35 мск 12 сентября», — сообщили в Роскосмосе.

    Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен американской фирмой по заказу Hispasat (Испания). Он предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

    Это третий космический запуск 2017 года с использованием ракеты-носителя «Протон-М» и 415-й пуск в летной истории всех модификаций этого носителя.

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    Автор: Олеся Волкова
    #роскосмос #байконур #протон-м
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