Госдолг США впервые превысил отметку в $20 трлн

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Вашингтон, 12 сентября. Государственный долг США в минувшую пятницу впервые превысил отметку в $20 трлн. Об этом сообщает ряд американских СМИ.

В середине марта госдолг США был заморожен на уровне $19,84 трлн, причем американскому министерству финансов пришлось приложить огромные усилия, чтобы федеральное правительство имело возможность функционировать без дальнейших заимствований. Этот шаг дал американским властям возможность провести консультации с Конгрессом, который на прошлой неделе принял закон о временном повышении порога госдолга.

Как пишет «Газета.ru», новый потолок госдолга даст американским госучреждениям работать лишь до 8 декабря, пока в Конгрессе идет работа над федеральным бюджетом на 2018 финансовый год.

В настоящий момент, госдолг США составляет $20,16 трлн.