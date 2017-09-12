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Госдолг США впервые превысил отметку в $20 трлн
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    Госдолг США впервые превысил отметку в $20 трлн

    0:52  12 Сентября 2017
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    Госдолг США впервые превысил отметку в $20 трлн

    Вашингтон, 12 сентября. Государственный долг США в минувшую пятницу впервые превысил отметку в $20 трлн. Об этом сообщает ряд американских СМИ.

    В середине марта госдолг США был заморожен на уровне $19,84 трлн, причем американскому министерству финансов пришлось приложить огромные усилия, чтобы федеральное правительство имело возможность функционировать без дальнейших заимствований. Этот шаг дал американским властям возможность провести консультации с Конгрессом, который на прошлой неделе принял закон о временном повышении порога госдолга.  

    Как пишет «Газета.ru», новый потолок госдолга даст американским госучреждениям работать лишь до 8 декабря, пока в Конгрессе идет работа над федеральным бюджетом на 2018 финансовый год.

    В настоящий момент, госдолг США составляет $20,16 трлн.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сша #фрс #госдолг
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