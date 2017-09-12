Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Общество
Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Марий Эл продлили срок ареста
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Марий Эл продлили срок ареста

    0:43  12 Сентября 2017
    62

    Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Марий Эл продлили срок ареста

    Москва, 12 сентября. Басманный суд Москвы продлил до 12 декабря срок содержания под стражей бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталии Кожановой.

    Судья Юлия Сафина постановила «продлить Маркелову и Кожановой срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 12 декабря 2017 года».

    Маркелов на заседании суда заявил, что вину не признает. Защита Кожановой просила изменить меру пресечения из-за плохого самочувствия и наличия у нее диагноза «панические атаки», передает ТАСС.

    Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Марий Эл продлили срок ареста

    Ранее Маркелову предъявили обвинение в получении взятки. Его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье «Посредничество во взяточничестве». По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики «Акашевская» взятку в 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #суд #коррупция #маркелов #марийэл #преступления
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1602

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16185

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2267
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        413
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2224