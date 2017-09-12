Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Марий Эл продлили срок ареста

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Москва, 12 сентября. Басманный суд Москвы продлил до 12 декабря срок содержания под стражей бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову и его предполагаемой соучастнице Наталии Кожановой.

Судья Юлия Сафина постановила «продлить Маркелову и Кожановой срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 12 декабря 2017 года».

Маркелов на заседании суда заявил, что вину не признает. Защита Кожановой просила изменить меру пресечения из-за плохого самочувствия и наличия у нее диагноза «панические атаки», передает ТАСС.

Ранее Маркелову предъявили обвинение в получении взятки. Его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвиняется по статье «Посредничество во взяточничестве». По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики «Акашевская» взятку в 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.