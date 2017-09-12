Погоня за детьми, сбивших пенсионера под Новосибирском, попала на видео

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Новосибирск, 11 сентября. В Интернете появилось видео, снятое в поселке Линево Искитимского района Новосибирской области: таксист попытался догнать трех подростков, которые на угнанном автомобиле сбили пенсионера и покинули место ДТП.

На записи видеонаблюдения видно, как фиолетовый ВАЗ-2106 на пешеходном переходе на полной скорости сбивает пенсионера. Останавливается машина не сразу: пожилого мужчину протащило по дороге не менее десяти метров. После машина быстро разворачивается и уезжает с места ДТП. За виновниками аварии выдвинулось сразу несколько машин. Очевидцы ЧП бросились на помощь мужчине.

Другое видео снято регистратором того самого автомобиля, водитель которого бросился в погоню. Таксист несется по встречной полосе, подрезает ВАЗ, который выезжает на газон. Из салона остановившейся машины выбегают трое подростков.

Как сообщают местные СМИ, попавшему под колеса мужчине 88 лет. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице.

По некоторым данным, ВАЗ числится в угоне. В салоне машины подростки оставили мобильный телефон. Сейчас их разыскивает полиция.