Жильцов ветхих домов могут освободить от платы за капремонт
Москва, 12 сентября. Депутат от партии «Единая Россия» Андрей Палкин внес в Госдуму законопроект, предлагающий освободить от взносов за капремонт граждан, проживающих не только в аварийных, но и в ветхих домах. Текст документа был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
По словам автора законопроекта, основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что первом запрещено проживать, в то время как во втором проживание допускается, так как подобные дома не требуют немедленного расселения.
«Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном правительством РФ порядке ветхим или аварийным и подлежащем сносу», – приводит «Газета.ru» текст законопроекта.