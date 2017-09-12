Жильцов ветхих домов могут освободить от платы за капремонт

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Москва, 12 сентября. Депутат от партии «Единая Россия» Андрей Палкин внес в Госдуму законопроект, предлагающий освободить от взносов за капремонт граждан, проживающих не только в аварийных, но и в ветхих домах. Текст документа был опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

По словам автора законопроекта, основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что первом запрещено проживать, в то время как во втором проживание допускается, так как подобные дома не требуют немедленного расселения.