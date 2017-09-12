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Стала известна стоимость турпутевки, которую Путин подарил жительнице Ижевска
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    Стала известна стоимость турпутевки, которую Путин подарил жительнице Ижевска

    0:02  12 Сентября 2017
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    Стала известна стоимость турпутевки, которую Путин подарил жительнице Ижевска

    Москва, 11 сентября. Путевка в Сочи, которую президент РФ Владимир Путин подарил жительнице Ижевска Анастасии Вотинцевой и ее семье, стоит 1,37 миллиона рублей. Такие данные следуют из материалов, опубликованных на портале госзакупок.  

    В ходе «прямой линии» с российским президентом, которая прошла в июне этого года, Анастасия Вотинцева пожаловалась Путину, что ее дом  был признан аварийным, однако расселение начнется лишь в 2029 году. В итоге, Путин лично приехал к жительнице Ижевска, поздравив ее с днем рождения и вручив путевку в Сочи на всю семью. Также он отдал поручение до конца года переселить 11 семей, включая семью Вотинцевой.

    В этот понедельник Управделами президента РФ опубликовало информацию о закупке «услуг по санаторно-курортному лечению, организации транспортного обеспечения и осуществление культурной программы Вотинцевой А.Ю. и ее родственников (до четырех человек)». Согласно данным, опубликованным на сайте, стоимость путевки составили 1,37 миллиона рублей. Источником финансирования указан федеральный бюджет.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #путин #ижевск #путевка
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