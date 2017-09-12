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Украина
Тимошенко приняла участие в прорыве Саакашвили на Украину
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    Тимошенко приняла участие в прорыве Саакашвили на Украину

    0:04  12 Сентября 2017  /обновлено: 1:16  12 Сентября 2017
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    Тимошенко вслед за Саакашвили попала в базу данных сайта «Миротворец»

    Киев, 11 сентября. Министерство внутренних дел Украины сообщило, что парламентарий Юлия Тимошенко приняла участие в прорыве бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на границе с Польшей.

    Вместе с Саакашвили попасть на территорию страны пытались украинские политики, поддерживающие бывшего главу Одесской области.

    Сотрудники министерства внутренних дел отмечают, что Саакашвили вместе со своими сторонниками допустили грубое нарушение, незаконно попав на территорию Украины. За это бывшего главу Одесской области и украинских парламентариев могут привлечь к уголовной ответственности, сообщает «Газета.ру».

    Тимошенко вслед за Саакашвили попала в базу данных сайта «Миротворец»

     

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    Автор: Олеся Волкова
    #украина #саакашвили #тимошенко
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