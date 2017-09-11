Сирия: союзные проиранские формирования заняли лагерь беженцев на границе с Иорданией
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Дамаск, 11 сентября. Союзные проиранские формирования взяли под контроль лагерь беженцев на границе с Иорданией. Ранее лагерь был эвакуирован силами ССА.
Лагерь беженцев был эвакуирован силами ССА в рамках выполнения требования Иордании передать пограничные территории проправительственным силам (за исключением Ат-Танфа).
Как сообщается, в лагере были расположены около 6 тысяч человек, все они преимущественно были членами семей ССА. Большую часть из них переправили в лагерь, расположенный в Рукбане.
Today, the Syrian Arab Army took control of al-Hadlat refugee camp on the Syrian - Jordanian border after it was evacuated by the FSA— Hassan Ridha (@sayed_ridha) September 11, 2017