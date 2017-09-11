Перемирие в Донбассе может послужить началом отмены санкций против РФ – МИД ФРГ

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Берлин, 11 сентября. После установления перемирия в Донбассе Германия может начать процесс отмены санкций в отношении России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По его словам, санкции могут быть сняты после установления перемирия на юго-востоке Украины.

«Формальное решение: полный мир — полная отмена санкций», – приводит слова министра газета «Известия».

Напомним, что ранее официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер отметила, что предложение России о миротворческой миссии ООН в Донбассе является шагом с отмене санкций.