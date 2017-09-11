Саудовская Аравия сняла запрет на импорт российского мяса 

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Эр-Рияд, 11 сентября. Управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло временный запрет на поставки из России мясных продуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

«SFDA сняла временный запрет на импорт говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц, а также переработанной мясной продукции из Российской Федерации», — сообщается на сайте ведомства.

По данным управления, решение связано с тем, что Техническая комиссия одобрила меры, принятые российской стороной для борьбы с ящуром, птичьим гриппом, а также процедуры регистрации и контроля продуктов.