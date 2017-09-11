Москва призвала Вашингтон прекратить разрушать российско-американские отношения
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Москва, 11 сентября. Министерство иностранных дел России обратилось к Вашингтону с призывом прекратить разрушать российско-американские отношения.
По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, стороны должны перейти от конфронтации к поиску решения проблем.
«Призвали прекратить разрушать российско-американские отношения и подрывать международное право, что чревато тяжелыми последствиями, и приступить к поиску развязок накопившихся не по нашей вине проблем», — сказано в сообщении пресс-службы МИДа на итогам встречи Рябкова со своим американским коллегой Томасом Шенноном.